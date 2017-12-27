Объем инвестиций в основной капитал в Приморье за девять месяцев 2017 г. вырос на 6,8%

28.12.17 08:57

© РИА Новости. Михаил Климентьев

28 декабря. Interfax-Russia.ru - Объем инвестиций в основной капитал в Приморском крае за девять месяцев 2017 года вырос по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 6,8%, до более 77 млрд рублей, сообщил врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко по итогам заседания Государственного совета по вопросу повышения инвестиционной привлекательности регионов под руководством президента России Владимира Путина.

Как сообщила пресс-служба администрации Приморья, за последние четыре года госдолг в Приморском крае сократился почти в два раза, до 4,98 млрд рублей.

При этом коммерческие кредиты у региона отсутствуют.

"У нас (Приморского края - ИФ) бюджетных кредитов сегодня - на 3,8 млрд рублей. Благодаря программе реструктуризации, нам в следующем году не придется гасить 3 млрд рублей. Это была бы очень большая нагрузка, пришлось бы изыскивать средства, чтобы покрыть не только все расходы, но еще и эти три миллиарда. Но сейчас высвобожденные ресурсы мы с учетом реструктуризации направляем на социальные расходы, в том числе на реализацию майских указов президента", - сказал А.Тарасенко, слова которого приводятся в сообщении.