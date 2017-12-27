Предупреждение о лавинной опасности на Камчатке продлено еще на двое суток

28.12.17 09:04

© РИА Новости. Владимир Иванов

28 декабря. Interfax-Russia.ru - Штормовое предупреждение из-за опасности схода лавин продлено в нескольких районах полуострова, сообщает в четверг Камчатский региональный противолавинный центр.

"С 29 по 31 декабря включительно самопроизвольный сход снежных лавин возможен по горным территориям Усть-Большерецкого, Соболевского, Елизовского, Быстринского, Мильковского и Усть-Камчатского районов, а также в Петропавловске-Камчатском", - говорится в сообщении.

В эти дни также лавиноопасно в районе вулканов Вилючинский, Козельский, Корякский и Авачинский.

Противолавинный центр рекомендует руководителям организаций, ведущих работы в горах, туристам, спортсменам и охотникам принять повышенные меры безопасности и по возможности воздержаться от посещения лавиноопасных склонов в ближайшие дни.

Жителям Петропавловска-Камчатского советуют внимательнее следить - где гуляют ушедшие на каникулы школьники. Склоны в краевом центре сейчас опасны для жизни.

Как сообщалось, предыдущее предупреждение о лавинной опасности было объявлено в нескольких районах Камчатки с 26 по 28 декабря.

По данным МЧС, на территории Камчатского края находится 103 лавиноопасных участка, 95 из них - на склонах Петропавловска-Камчатского. Причем более чем на 20 таких участках в краевом центре существует особая угроза схода гигантских снежных масс. Опасности тут подвергаются порядка 200 жилых домов, две горнолыжные базы, частные гаражи, а также три опоры линий электропередачи и автомобильные дороги.

В Петропавловске-Камчатском за последние двое суток действия снежного циклона выпало уже 64% от месячной нормы осадков.