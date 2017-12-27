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28.12.17 09:10

Поселки и села с населением более 5 тыс. человек остаются без света из-за циклона в Хабаровском крае

© РИА Новости. Сергей Мальгавко
28 декабря. Interfax-Russia.ru - Непогода в нескольких районах Хабаровского края оставила без электроснабжения 15 поселений.

"По состоянию на 11:00 (04:00 мск) без электроэнергии остаются (...) всего около 1 тыс. 200 жилых домов (проживает свыше 5,2 тыс. человек - ИФ), большинство из них частные. При этом нарушений в теплоснабжении населенных пунктов нет, котельные работают в штатном режиме", - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Уточняется, что электричество не подается в три поселения в Ульчском районе, в 11 - в Николаевском, и в один поселок в Ванинском районе. Сильным ветром в районах повалило столбы и оборвало провода. Восстановить энергоснабжение поселков пытаются бригады энергетиков в составе 128 человек, привлечено более 40 единиц техники. Специалистам сложно работать на местах из-за сохраняющегося порывистого ветра и снегопада.

Кроме отключений электричества в некоторых поселках ветром повредило кровли крыш и балконы. Сотрудники местных администраций в настоящее время подсчитывают ущерб.

На дорогах в регионе снежный накат и заносы. Расчищают трассы более 20 единиц техники. Для автобусов пока закрыты участки дорог Лидога-Ванино и Селихино - Николаевск-на-Амуре, там выставлены посты ГИБДД. С 12:00 (05:00 мск) планируется открыть движение для междугороднего пассажирского транспорта по дороге Хабаровск - Комсомольск-на-Амуре. До улучшения погоды прекращена работа паромной переправы "Ванино - Холмск". Аэропорты работают по погодным условиям.

Непогода, в связи с прохождением глубокого циклона, сохраняется в четверг на севере Хабаровского края - в Николаевском, Ульчском, Тугуро-Чумиканском, Аяно-Майском районах. Там ожидается снег, местами сильный, метель, ветер может усилиться до 13-18 м/с по долинам рек, на побережье Татарского пролива - до 17-22 м/с.

Циклон оказывает влияние на территорию региона с начала недели.



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