Полицейские в Иркутской области изъяли более 70 тыс. литров поддельной водки и коньяка

28.12.17 09:23

© РИА Новости. Табылды Кадырбеков

28 декабря. Interfax-Russia.ru - Ликвидирована подпольная сеть по изготовлению и реализации суррогатного алкоголя, действовавшая в шести городах Иркутской области, сообщила в четверг пресс-служба Главного управления МВД по региону.

"Сотрудниками МВД, во взаимодействии с прокуратурой и при силовой поддержке Росгвардии завершена масштабная операция по пресечению деятельность организованной группы бутлегеров. Из незаконного оборота изъято свыше 70 тыс. литров фальсифицированного алкоголя", - говорится в сообщении.

По данным полиции, для продажи суррогата использовалась оптово-розничная сеть, состоящая минимум из 50 торговых точек - павильонов, магазинов, мини-маркетов. Складские помещения с крупными партиями нелегального алкоголя обнаружены в городах Иркутск, Братск, Шелехов, Саянск, Железногорск-Илимский, Черемхово. Производственный цех выявлен на территории Нижнеилимского района.

"Как полагают следователи, бутлегеры не только изготавливали различные алкогольные суррогаты, но и принимали поставки такой продукции из других субъектов страны. Это десятки наименований водки, коньяков и напитков на их основе, а также различные настойки", - отмечается в сообщении.

Всего установлено 13 подозреваемых в бутлегерстве. Шесть человек - предполагаемые лидеры группы и ее наиболее активные участники - заключены под стражу.

В сообщении уточняется, что бутлегерам предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 171.1 УК РФ (Производство, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки, предусмотренной законодательством РФ, совершенное организованной группой в особо крупном размере). Санкция этой статьи предусматривает до шести лет лишения свободы.