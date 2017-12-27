Ученые выяснили, где на космических станциях будут накапливаться микробы

28.12.17 09:31

© РИА Новости. Виталий Аньков

28 декабря. Interfax-Russia.ru - Коллектив ученых из Финляндии, Бельгии, Франции совместно с исследователями Красноярского научного центра (КНЦ) и Института медико-биологических проблем РАН определил возможные очаги бактериального заражения в замкнутом пространстве, близком по конфигурации к замкнутой экосистеме космического назначения, сообщает пресс-центр КНЦ.

"Ученые рассчитали, как частицы будут распределяться в воздушных потоках внутри замкнутого герметичного объекта. Выяснилось, что основными очагами их скопления являются зоны, в которых возникают завихренные воздушные потоки либо наблюдается полное отсутствие движения воздуха", - говорится в сообщении.

Эксперимент был осуществлен на созданной в Красноярске замкнутой системе жизнеобеспечения БИОС-3, где уже не раз проводились длительные эксперименты по замыканию экологического цикла, включающего человека.

В рамках проекта, поддержанного Европейским союзом, БИОС-3 был использован для оценки распространения микроорганизмов внутри герметичного пространства.

Исследователи показали, что основная информация, которая требуется для оценки скорости и направленности распространения микробов, а также мест их концентрации в замкнутом пространстве - это направление воздушных потоков и характеристика начального распределения микрофлоры внутри системы.

В качестве имитатора бактерий ученые использовали мелкодисперсные частицы, соответствующие по размеру, весу и объему бактериям. В ходе проекта была разработана математическая модель, имитирующая распределение частиц. Прогнозируемое в расчетах распределение механических частиц совпадало с наблюдениями в самой системе.

"Чтобы убедиться в адекватности модели внутри БИОС-3 были распылены культуры микроорганизмов, выделенные на МКС и доставленные на Землю.

Отмечается, что вопрос распространения микробов или взвешенных частиц в замкнутых пространствах важен не только для космических, но и земных ситуаций.

"Например, часто возникает необходимость предсказать распространение микрофлоры в самолете или в крупных общественных помещениях, таких как детские сады или кинотеатры. Использованные в проекте подходы можно использовать для выработки регламентов проветривания помещений", - отмечает пресс-центр.

В системе жизнеобеспечения БИОС-3 были проведены первые в мире эксперименты по замыканию биологического круговорота с экипажами из двух и трех человек. Самый длительный эксперимент, проведенный в 1972 году, продолжался 180 дней. В результате, ученым удалось достичь полного замыкания системы по газу и воде. При этом система воспроизводила до 70% потребностей экипажа в пище.

Сейчас при поддержке Российского научного фонда красноярские ученые ведут эксперимент по отработке новых технологий замыкания цикла и жизнеобеспечения человека в космосе.