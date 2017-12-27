Сотрудникам проектировочного института в Кузбассе выплатили долги по зарплате

28.12.17 09:40

28 декабря. Interfax-Russia.ru - Суд Центрального района Новокузнецка обязал руководство ОАО "Сибгипроруда" погасить долги по зарплате перед 104 сотрудниками, сообщает пресс-служба прокуратуры Кемеровской области в четверг.

"Суд рассмотрел 104 заявления о выдаче судебных приказов о взыскании невыплаченной заработной платы на общую сумму 8 млн 89 тыс. рублей. В результате принятых мер прокурорского реагирования задолженность, накопившаяся с декабря 2016 года по июль 2017 года, выплачена", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что руководитель был оштрафован на 30 тыс. рублей за несвоевременную выплату зарплаты сотрудникам. С декабря 2016 года по ноябрь 2017 года ему было внесено три представления, два должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

В настоящее время в отношении генерального директора рассматривается дело по ч.7 ст.5.27 КоАП РФ (нарушение законодательства о труде).

По данным, опубликованным на официальном сайте организации, институт ОАО "Сибгипроруда" подготавливает проектную документацию для строительства объектов гражданского, транспортного и сельскохозяйственного назначения и железорудной промышленности.