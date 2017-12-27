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28.12.17 09:47
Водолазы нашли в Оби два снегохода, провалившихся под лед
Отмечается, что в ходе поисков было обследовано около 500 кв. метров дна реки.
"На данный момент поиски на акватории реки Обь прекращены в связи с реальной опасностью для самих водолазов при низких температурах окружающего воздуха и сильном течении", - говорится в пресс-релизе.
В пресс-службе ГУ МВД по региону агентству "Интерфакс-Сибирь" сообщили, что, по уточненной информации, всего по льду Оби в районе села Усть-Тула в Болотнинском районе катались три человека на трех снегоходах.
"Один из них отстал, не провалился под лед. Он-то и начал поиски, обратился в полицию", - уточнили в пресс-службе.
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