Водолазы нашли в Оби два снегохода, провалившихся под лед

28.12.17 09:47

© РИА Новости. Пресс-служба ГУ МЧС России

28 декабря. Interfax-Russia.ru - Водолазы Бердского поисково-спасательного отряда МЧС России обнаружили в акватории Оби в Новосибирской области два снегохода, ушедших под лед, водители не найдены, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Отмечается, что в ходе поисков было обследовано около 500 кв. метров дна реки.

"На данный момент поиски на акватории реки Обь прекращены в связи с реальной опасностью для самих водолазов при низких температурах окружающего воздуха и сильном течении", - говорится в пресс-релизе.

В пресс-службе ГУ МВД по региону агентству "Интерфакс-Сибирь" сообщили, что, по уточненной информации, всего по льду Оби в районе села Усть-Тула в Болотнинском районе катались три человека на трех снегоходах.

"Один из них отстал, не провалился под лед. Он-то и начал поиски, обратился в полицию", - уточнили в пресс-службе.