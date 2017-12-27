Томские ученые обнаружили аномальное превышение содержания серебра в воде из Башкирии

28.12.17 09:58

© РИА Новости. Руслан Кривобок

28 декабря. Interfax-Russia.ru - Ученые Томского политехнического университета (ТПУ) обнаружили аномальные концентрации серебра в пробах накипи, отобранных в Ермекеевском и Белебеевском районах Башкирии, сообщает пресс-служба вуза в четверг.

Исследование проводили по инициативе коллег из Башкирского государственного университета, которые отобрали 450 проб накипи из чайников, самоваров и других бытовых приборов жителей республики.

Анализ проводили в ядерно-геохимической лаборатории кафедры геоэкологии и геохимии, действующей на базе реактора Томского политеха.

"Мы зафиксировали значительные превышения концентрации серебра - до 60 раз выше среднего значения по республике. Мы предполагаем, что если показатели превышены в накипи, то и в воде высока вероятность обнаружения высоких концентраций серебра", - цитирует пресс-служба преподавателя кафедры геоэкологии и геохимии ТПУ Булата Соктоева.

По словам ученых, такое аномальное превышение может быть связано как с геологическими особенностями местности, так и с промышленной активностью в регионе.

Теперь с привлечением медиков республики исследователям предстоит проанализировать, как повышенные концентрации серебра и других химических элементов влияют на здоровье местных жителей.

Исследовательский реактор ТПУ введен в эксплуатацию в июле 1967 года. Реактор два раза модернизировали, перезапуская его в 1984 и 2016 годах. Мощность реактора - 6 МВт. На базе реактора ведется подготовка специалистов для ядерно-физической отрасли и медицинской инженерии. Ученые разрабатывают технологии и оборудование для получения принципиально новых радиофармпрепаратов на основе изотопов самария, рения, йода, технеция-99. ТПУ сотрудничает со специалистами НИИ онкологии и НИИ кардиологии, в том числе и по оценке рынка радиофармпрепаратов.

Томский политехнический университет основан в 1896 году. ТПУ занимает 10-е место в национальном рейтинге университетов, подготовленным Международной информационной группой "Интерфакс" по результатам 2016/2017 учебного года.