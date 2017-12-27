Все дети в Ханты-Мансийске от 1,5 до 3 лет получили места в дошкольных учреждениях

28.12.17 10:04

© РИА Новости. Владимир Песня

28 декабря. Interfax-Russia.ru - Власти Ханты-Мансийска (Ханты-Мансийский автономный округ) обеспечили всех детей в возрасте от 1,5 до 3 лет местами в детских садах, сообщается на сайте городской администрации.

"29 декабря в окружном центре получит направление в детский сад последний ребенок, состоящий в реестре очередности, в возрасте 1,5 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ликвидировать очередность позволило открытие пяти муниципальных дошкольных образовательных организаций на 1,2 тыс. мест, двух частных детсадов на 213 мест и двух филиалов частной образовательной организации на 224 места.

Поясняется, что в 2017 году место в детском саду было предложено каждому ребенку, которому исполнилось полтора года.

При этом отмечается, что родители 370 детей от 1,5 до 3 лет пожелали оставить их в очереди, ожидая появления свободного места в более привлекательном для них дошкольном учреждении.

Связано это, например, с желанием водить ребенка в садик около дома. Отмечается, что данные дети, получат путевку в образовательное учреждение в 2018 году.

Также сообщается, что регулярно садик посещают 73% детей Ханты-Мансийска. Почти треть малышей остаются под присмотром дома, при этом место в детском саду за ними остается закрепленным.

В настоящее время в Ханты-Мансийске дошкольное образование получают 7 575 малышей в 16 муниципальных и двух частных садиках.