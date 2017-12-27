Экс-губернатору Кировской области Белых вызвали скорую помощь

28.12.17 10:30

© РИА Новости. Павел Лисицын

28 декабря. Interfax-Russia.ru - Бывший губернатор Кировской области Никита Белых почувствовал себя плохо в среду на заседании в Пресненском суде Москвы и попросил вызвать ему скорую помощь, сообщил "Интерфаксу" его адвокат Андрей Грохотов.

"Белых ещё в начале заседания сказал, что чувствует себя нехорошо и попросил сделать перерыв, но судья не нашла такой возможности. Поэтому мы с часу дня и до девяти вечера прозаседали с одним 15-минутным перерывом. В итоге Белых стало совсем плохо, и он попросил вызвать ему скорую помощь", - сказал он.

Адвокат уточнил, что Н.Белых пожаловался на сильную боль в голове, связанную с высоким давлением, а также в позвоночнике и суставах. В настоящее время медики его осматривают, после чего он будет доставлен в СИЗО.

По словам А.Грохотова, обострение недомоганий Н.Белых связано с его серьёзными заболеваниями и режимом перевозки из СИЗО в суд.

Н.Белых обвиняется в двух эпизодах получения взятки на общую сумму в 600 тысяч евро. Свою вину он не признает.