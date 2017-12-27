Скончалась одна из пострадавших при взрывах газа в Ингушетии

28.12.17 10:41

© РИА Новости. Руслан Кривобок

28 декабря. Interfax-Russia.ru - Одна из двух пострадавших в результате взрывов бытового газа в частных домовладениях в городе Сунжа (Ингушетия) 30 ноября умерла в больнице, сообщил агентству "Интерфакс-Юг" источник в экстренных службах республики.

"В одной из клиник Москвы умерла 77-летняя жительница города Сунжа, которая получила серьезные увечья и ожоги при взрыве газовоздушной смеси в собственном домовладении", - сказал собеседник агентства.

По его словам, сейчас на лечении находится вторая пострадавшая - несовершеннолетняя девочка, которая приходится внучкой умершей женщине.

Как сообщалось, утром 30 ноября в Сунже на улице Пионерская в домах N48 и 55, газифицированных природным газом, произошел взрыв газовоздушной смеси. При взрывах серьезные увечья и ожоги получили 77-летняя женщина и ее внучка. В связи с тяжелым состоянием пострадавшие спецбортом были доставлены в Москву на лечение. В результате ЧП было прекращено газоснабжение почти 6 тыс. абонентов. Подачу газа в Сунже возобновили в тот же день.

Расследованием причин трагедии занимается специальная комиссия, в состав которой входят представители газовой службы, профсоюзов, страховой компании "Согаз".

Ожидается, что 29 декабря комиссия подведет итоги работы, которые будут отражены в специальном акте. В этом документе будут указаны причины, приведшие к ЧП, перечислен круг лиц, ответственных за случившееся, и обозначен перечень мер, которые необходимо предпринять для недопущения в будущем повторения инцидента.

По предварительным данным, взрывы могли стать следствием утечки газовоздушной смеси из подземного газопровода среднего давления, который тянется под дорожным полотном по улице Пионерская. В результате обследования на нем был обнаружен участок трубы со следами сквозной коррозии, откуда газ и вытекал в грунт.

Из-за взрыва один из домов практически полностью разрушен и непригоден для проживания. Пострадавшая семья живет в съемной квартире. Второй дом разрушен наполовину.