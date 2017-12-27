Открытия Военно-Грузинской дороги ожидают около 400 большегрузов

28.12.17 10:46

© РИА Новости. Максим Богодвид

28 декабря. Interfax-Russia.ru - Военно-Грузинская дорога, соединяющая Россию со странами Закавказья, остается закрытой для всех видов транспорта из-за ухудшения погодных условий на территории Грузии, на ней скопилось около 400 автомобилей, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по республике Северная Осетия.

"Движение автотранспортных средств запрещено на участке город Владикавказ - населенный пункт Ларс - в направлении на выезд из Российской Федерации до особого распоряжения. Наблюдается скопление автотранспорта в количестве 395 большегрузных автомобилей", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Военно-Грузинская дорога закрыта для всех видов транспорта из-за ухудшения погодных условий на территории Грузии с 23 декабря. В понедельник, 25 декабря, открытия дороги ожидали свыше 600 автомобилей, около половины из которых - большегрузы. Силами МЧС на месте развернут пункт обогрева.

Военно-Грузинская дорога в настоящее время является единственным сухопутным маршрутом, связывающим с Россией не только Грузию, но и Армению.