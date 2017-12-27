Теракт был совершен в среду в Санкт-Петербурге - Путин

28.12.17 10:56

© РИА Новости. Александр Гальперин

28 декабря. Interfax-Russia.ru -Президент России Владимир Путин заявил, что в среду в Санкт-Петербурге был совершен теракт, и сообщил, что дал распоряжение при угрозе жизни сотрудникам правоохранительных органов действовать решительно, "в плен никого не брать".

"Вы знаете, что вчера в Санкт-Петербурге бы совершен террористический акт. А совсем недавно ФСБ пресекла еще одну попытку теракта. А что было бы, если бы вот эти тысячи (террористов - ИФ), о которых я сейчас сказал, сотни вернулись к нам, вернулись обученными, вооруженными, хорошо подготовленными", - сказал В.Путин в четверг на церемонии награждения российских военнослужащих, участвовавших в антитеррористической операции в Сирии.

"Кстати, вчера я дал указание директору Федеральной службы безопасности при работе с этими бандитами при задержании действовать, разумеется, в рамках закона, только закона. Но при угрозе жизни и здоровью наших сотрудников, наших офицеров действовать решительно, в плен никого не брать, ликвидировать бандитов на месте", - заявил президент РФ.

Вечером в среду в супермаркете в Санкт-Петербурге сработало самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами. "В торговом комплексе Санкт-Петербурге сработало самодельное взрывное устройство мощностью 200 грамм в тротиловом эквиваленте, начиненное поражающими элементами", - заявила ранее "Интерфаксу" официальный представитель СКР Светлана Петренко.

По факту взрыва следственными органами Главного следственного управления СКР по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство двух и более лиц (ч. 3 ст. 30, п.п. "а", "е" ч. 2 ст. 105 УК РФ).

По факту взрыва следственными органами Главного следственного управления СКР по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство двух и более лиц (ч. 3 ст. 30, п.п. "а", "е" ч. 2 ст. 105 УК РФ).