Агросоюз направит 480 млн руб. на создание в Дагестане животноводческого кластера

28.12.17 11:11

© РИА Новости. Владимир Трефилов

28 декабря. Interfax-Russia.ru - Сельскохозяйственный потребительский кооператив (СПоК) "Агросоюз" (Ногайский район, Дагестан) направит 480 млн рублей на создание в Дагестане животноводческого кластера, сообщил "Интерфаксу" глава Ногайского района Мухтарбий Аджеков.

По его словам, проектом предусмотрено создание собственной кормовой базы действующего агрокомплекса по откорму крупного и мелкого рогатого скота на общей площади 10 тыс. га с оснащением дождевальными машинами. Завершение реализации проекта запланировано на май 2018 года.

"Из общей суммы инвестиций порядка 96 млн рублей - собственные средства, а остальные планируется привлечь в виде кредитов, в том числе займа в Корпорации развития малого и среднего предпринимательства", - сообщил М.Аджеков.

Он отметил, что на средства планируется закупка готовых комплектов дождевальных машин с ежегодным вводом в оборот 2,5 тыс. га орошаемых земель, что позволит выращивать ежегодно не менее 2 тыс. голов крупного и 25 тыс. мелкого рогатого скота для дальнейшей реализации мяса, шерсти и шкур.

Срок окупаемости проекта предположительно составит 5 лет, а ежегодные налоговые отчисления - 21,5 млн рублей. За счет реализации проекта планируется создать 90 постоянных рабочих мест.

СПоК "Агросоюз" включается в себя 13 фермерских хозяйств и 50 членов кооперации. Осуществляет деятельность в Ногайскогом районе.

По данным системы "СПАРК-Интерфакс", СПоК "Агросоюз" зарегистрирован в 2016 году, владеют компанией физлица.