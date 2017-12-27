Звание почетного гражданина Воронежской области присвоено экс-губернатору Гордееву

28.12.17 11:17

© РИА Новости. Михаил Климентьев

28 декабря. Interfax-Russia.ru - Врио губернатора Воронежской области Александр Гусев подписал указ о присвоении звания почетного гражданина бывшему главе региона Алексею Гордееву, сообщает пресс-служба областного правительства.

Звание присвоено ему "за безупречную эффективную работу в органах государственной власти и большой личный вклад в социально-экономическое развитие Воронежской области", отмечается в сообщении.

Церемония награждения прошла во вторник на торжественном собрании, в котором принимали участие чиновники, представители правоохранительных органов и епархии.

Ранее сообщалось, что 25 декабря президент РФ Владимир Путин своим указом освободил А.Гордеева от должности губернатора Воронежской области и назначил врио главы региона А.Гусева. При этом А.Гордеев занял пост полномочного представителя президента в Центральном федеральном округе.