|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | ЭФИР | DNB | Раскрытие информации | Конференции | Военные новости | Interfax.com
|
|
28.12.17 11:25
В Туле ограничат продажу алкоголя на новогодние праздники в местах массовых гуляний
Ограничения на розничную продажу алкогольной продукции вводятся в соответствии с ргиональным законом "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в Тульской области".
В частности, продажа алкогольной продукции запрещается в торговых организациях, расположенных в радиусе одного километра от площади Ленина, где установлена городская новогодняя елка и пройдут основные массовые гуляния.
Для информирования граждан магазины должны заранее разместить информацию об ограничении продаж алкогольной продукции, включая пиво, пивные напитки, сидр, пуаре, медовуху.
Праздничные новогодние мероприятия проходят у центральной ёлки Тулы возле кремля. На площади в ночь на 1 января подготовлена новогодняя программа. Гостей праздника ждет праздничный концерт, работа интерактивных площадок и фейерверк.
Новогодние и рождественские мероприятия также запланированы во всех парках Тулы, в учреждениях культуры города.
|
Interfax-Russia.ru – Экс-владелец столичной кондитерской фабрики "Меньшевик" открыл стрельбу на производстве, заявив, что он жертва рейдерского захвата.
.
Interfax-Russia.ru – Четыре человека погибли, 11 пострадали после наезда автобуса на пешеходов в подземном переходе около станции метро "Славянский бульвар" в Москве.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2017 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных
разработка : web.finmarket