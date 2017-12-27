В Туле ограничат продажу алкоголя на новогодние праздники в местах массовых гуляний

28.12.17 11:25

© РИА Новости. Павел Лисицын

28 декабря. Interfax-Russia.ru - В Туле будет ограничена продажа алкогольной продукции в центральной части города в дни проведения новогодних мероприятий, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Ограничения на розничную продажу алкогольной продукции вводятся в соответствии с ргиональным законом "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в Тульской области".

В частности, продажа алкогольной продукции запрещается в торговых организациях, расположенных в радиусе одного километра от площади Ленина, где установлена городская новогодняя елка и пройдут основные массовые гуляния.

Для информирования граждан магазины должны заранее разместить информацию об ограничении продаж алкогольной продукции, включая пиво, пивные напитки, сидр, пуаре, медовуху.

Праздничные новогодние мероприятия проходят у центральной ёлки Тулы возле кремля. На площади в ночь на 1 января подготовлена новогодняя программа. Гостей праздника ждет праздничный концерт, работа интерактивных площадок и фейерверк.

Новогодние и рождественские мероприятия также запланированы во всех парках Тулы, в учреждениях культуры города.