Восемь вертолетов Ка-52 "Аллигатор" переброшены на аэродром под Псковом

28.12.17 11:34

© РИА Новости. Виталий Аньков

28 декабря. Interfax-Russia.ru - Завершилась переброска вертолетов Ка-52 с завода изготовителя на аэродром "Остров" в Псковской области для вновь сформированного полка армейской авиации, сообщает пресс-служба Западного военного округа

"Всего было переброшено восемь вертолетов Ка-52. Все пилоты вновь сформированного полка прошли переподготовку в 344-ом Центре боевого применения и переучивания летного состава армейской авиации (г. Торжок)", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отмечают, что после окончательной сборки вертолеты пройдут комплексную проверку всех систем. Пилотами будут выполнены контрольные полеты, после чего в январе 2018 года машины будут перебазированы в отдельный вертолетный полк, дислоцированный в Смоленской области.

Ка-52 "Аллигатор" - это Российский многоцелевой всепогодный двухместный боевой вертолёт представляющий собой дальнейшее развитие модели вертолёта Ка-50 "Чёрная акула". При создании вертолёта было использовано до 85% узлов и агрегатов Ка-50. Он предназначен для решения широкого круга боевых задач днём и ночью в любое время года с применением всех средств поражения.