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28.12.17 11:34
Восемь вертолетов Ка-52 "Аллигатор" переброшены на аэродром под Псковом
"Всего было переброшено восемь вертолетов Ка-52. Все пилоты вновь сформированного полка прошли переподготовку в 344-ом Центре боевого применения и переучивания летного состава армейской авиации (г. Торжок)", - говорится в сообщении.
В пресс-службе отмечают, что после окончательной сборки вертолеты пройдут комплексную проверку всех систем. Пилотами будут выполнены контрольные полеты, после чего в январе 2018 года машины будут перебазированы в отдельный вертолетный полк, дислоцированный в Смоленской области.
Ка-52 "Аллигатор" - это Российский многоцелевой всепогодный двухместный боевой вертолёт представляющий собой дальнейшее развитие модели вертолёта Ка-50 "Чёрная акула". При создании вертолёта было использовано до 85% узлов и агрегатов Ка-50. Он предназначен для решения широкого круга боевых задач днём и ночью в любое время года с применением всех средств поражения.
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