Задержана участница нападения в Петербурге на водителя автобуса, перевозившего детей

28.12.17 11:41

© РИА Новости. Виталий Белоусов

28 декабря. Interfax-Russia.ru - Участница нападения на водителя автобуса, перевозившего школьников из Санкт-Петербурга в Ленинградскую область, задержана, решается вопрос о предъявлении ей обвинения, сообщила в четверг пресс-служба СК РФ.

"Утром 27 декабря задержан Ализаде Мустафаев, а в ночь на 28 декабря задержана его соучастница Зульфия Саидмуратова. В настоящее врем Мустафаеву предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании в отношении злоумышленников меры пресечения и предъявлении обвинения Саидмуратовой. Соучастники преступления дают признательные показания", - говорится в сообщении.

В связи с нападение на водителя автобуса возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство", которое соединено в одно производство с ранее возбужденным уголовным делом по статье "покушение на убийство", отмечают в ведомстве.

Как сообщалось, следственными органами СКР по Петербургу расследуется уголовное дело по факту покушения на убийство водителя автобуса, перевозившего детей. Вечером 25 декабря в ходе дорожного конфликта 44-летний уроженец Азербайджана А.Мустафаев вместе с З.Саидмуратовой женщиной напали на водителя автобуса, перевозившего школьников, их учителей и родителей в город Кировск Ленинградской области.

А.Мустафаев, по данным СКР, нанес потерпевшему многочисленные удары ножом, а его спутница несколько ударов неустановленными предметами, затем нападавшие скрылись с места происшествия на автомобиле "Рендж Ровер". Водитель автобуса в тяжелом состоянии был госпитализирован в медицинское учреждение.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял на личный контроль расследование уголовного дела.