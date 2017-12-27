Пострадавшим в результате теракта в Петербурге выплатят по 300 тыс. рублей

28.12.17 11:52

© РИА Новости. Илья Питалев

28 декабря. Interfax-Russia.ru - Правительство Санкт-Петербурга выплатит по 300 тыс. рублей каждому пострадавшему в результате теракта в супермаркете в среду, сообщил в " Твиттере " пресс-секретарь губернатора Андрей Кибитов.

"Правительством Санкт-Петербурга по распоряжению губернатора Георгия Полтавченко будут произведены выплаты пострадавшим при вчерашнем теракте. Сумма выплат составит 300 тысяч рублей каждому из пострадавших. Выплаты будут произведены из резервного фонда губернатора СПб", - говорится в сообщении.

По данным городских властей, в результате взрыва в супермаркете "Перекресток" на Кондратьевском проспекте в среду пострадали 13 человек, в больницах города остаются шестеро.