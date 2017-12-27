Следствие отрабатывает все версии взрыва в Петербурге, включая теракт

28.12.17 12:07

© РИА Новости. Александр Гальперин

28 декабря. Interfax-Russia.ru - Следствие отрабатывает все версии взрыва в супермаркете в Санкт-Петербурге, включая террористический акт, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко "Интерфаксу" в четверг.

"Следствие по взрыву в Петербурге находится в активной стадии, отрабатываются все версии произошедшего, включая теракт", - сказала она.

Между тем, уголовное дело по-прежнему расследуется по статье о покушении на убийство двух и более человек общеопасным способом.