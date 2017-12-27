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28.12.17 12:01
Новый мэр Владивостока Веркеенко официально вступил в должность
В.Веркеенко на внеочередном заседании думы, состоявшемся в мэрии, принес присягу, пообещав "честно и добросовестно исполнять свои обязанности, прилагая все свои силы и способности, на благо жителей города".
Согласно уставу города, днем вступления главы города Владивостока в должность считается день публичного принятия им присяги.
В.Веркеенко - известный в Приморье бизнесмен, руководивший российской группой компаний "Сумотори".
Как сообщалось, депутаты гордумы выбрали В.Веркеенко мэром из трех кандидатов, представленных конкурсной комиссией.
Прямые выборы мэра Владивостока были отменены в 2015 году. Прежний глава Владивостока Игорь Пушкарев был арестован по обвинению в коррупционных преступлениях и добровольно сложил полномочия в начале ноября. В настоящее время И.Пушкарев содержится под стражей в "Матросской тишине".
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