Новый мэр Владивостока Веркеенко официально вступил в должность

28.12.17 12:01

© РИА Новости. Антон Балашов

Владивосток. 28 декабря. ИНТЕРФАКС - ДАЛЬНИЙ ВОСТОК - Инаугурация нового мэра Владивостока Виталия Веркеенко, которого депутаты городской думы 21 декабря единогласно избрали главой города, прошла в четверг.

В.Веркеенко на внеочередном заседании думы, состоявшемся в мэрии, принес присягу, пообещав "честно и добросовестно исполнять свои обязанности, прилагая все свои силы и способности, на благо жителей города".

Согласно уставу города, днем вступления главы города Владивостока в должность считается день публичного принятия им присяги.

В.Веркеенко - известный в Приморье бизнесмен, руководивший российской группой компаний "Сумотори".

Как сообщалось, депутаты гордумы выбрали В.Веркеенко мэром из трех кандидатов, представленных конкурсной комиссией.

Прямые выборы мэра Владивостока были отменены в 2015 году. Прежний глава Владивостока Игорь Пушкарев был арестован по обвинению в коррупционных преступлениях и добровольно сложил полномочия в начале ноября. В настоящее время И.Пушкарев содержится под стражей в "Матросской тишине".