Крым предлагает изменить закон о госзакупках, запретить неучастникам торгов обжаловать их итоги

28.12.17 12:16

© РИА Новости. Александр Полегенько

28 декабря. Interfax-Russia.ru - Власти Крыма прорабатывают с министерством экономического развития России изменения в федеральное законодательство о госзакупках, согласно которым предлагается запретить неучастникам торгов обжаловать их результаты, сообщил глава республики Крым Сергей Аксенов.

"Будем искать варианты по внесению изменений в законодательство. Такое поручение (вице-премьер РФ - ИФ) Дмитрий Николаевич Козак дал министерству экономического развития, чтобы исключить из норм закона моменты, связанные с обращением граждан или юридических лиц, которые в конкурсных процедурах участия не принимали. Найдем (совместно с ФАС РФ - ИФ) рецепт против таких товарищей. Какое они имеют основание обжаловать тот или иной процесс?" - сказал С.Аксенов журналистам в Симферополе в четверг.

Подобные жалобы неучастников торгов, по словам главы Крыма, негативно отразились на выполнении федеральной целевой программы (ФЦП) развития региона в текущем году.

"Нами предложения по изменениям в 44-ФЗ направлены в министерство экономического развития, ожидаем, что в январе (2018 года - ИФ) будет согласительное совещание. Предложения не только этих норм (в отношении неучастников торгов - ИФ) касаются, но и еще ряда направлений, которые необходимо поменять", - сказал С.Аксенов.

Правительство РФ в августе 2014 года утвердило ФЦП развития республики Крым и Севастополя, затем вносило в нее изменения. Последняя поправка внесена в октябре текущего года, расходы увеличены почти на 56 млрд рублей, или на 7%, до 825,4 млрд рублей. ФЦП рассчитана до 2021 года.

При этом, по данным С.Аксенова, Республика Крым может по итогам 2017 года вернуть в федеральный бюджет более 5 млрд рублей, которые не были освоены ею. "Из 53 млрд рублей в федеральный бюджет будет возвращено около 5,5 млрд рублей", - сказал он на прошлой неделе.