Стрелок с фабрики "Меньшевик" заявил, что открыл стрельбу в целях самообороны

28.12.17 12:29

© РИА Новости. Андрей Стенин

28 декабря. Interfax-Russia.ru - Бывший владелец фабрики "Меньшевик" Илья Аверьянов заявил правоохранительным органам, что применил против визитёров свой карабин в качестве самообороны, после того, как те стали угрожать ему огнестрельным оружием, сообщил "Интерфаксу" в четверг информированный источник.

По словам собеседника агентства, задержанный рано утром И.Аверьянов дал предварительные показания, в ходе которых пояснил, что открыл стрельбу из карабина "Сайга" после того, как один из пришедших представителей взыскателя достал пистолет и направил в его сторону. По словам И.Аверьянова, это действие он расценил как непосредственную угрозу своей жизни и воспользовался в ответ своим оружием, добавил источник.

Он отметил, что в результате произошедшей перестрелки получил смертельное ранение один из посетителей, 31-летний охранник Алексей Осипов.

Исходя из количества изъятых с места происшествия гильз, в общей сложности И.Аверьянов произвел шесть выстрелов, а из пистолета было выпущено 15 пуль, сказал источник, добавив, что пистолет, из которого предположительно велась стрельба, изъят и направлен на экспертизу.

По данным источника, утром в среду на фабрику вместе с судебным приставом пришло 10 человек.

Стрельба произошла на кондитерской фабрике "Меньшевик" в Москве 27 декабря. Стрелок скрылся. После проверки территории фабрики полицией и Росгвардией для поисков подозреваемого был введен план "Сирена".