Ограничения для транспорта вводятся с пятницы в центре Москвы

28.12.17 12:38

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

28 декабря. Interfax-Russia.ru - Движение по ряду улиц Москвы будет перекрыто в пятницу и несколько первых дней нового года, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

"В связи с проведением основных мероприятий по встрече Нового, 2018 года на территории города Москвы будут вводиться ограничения в движении транспорта",- говорится в сообщении.

В нем отмечается, что с 00:01 до 23.59 пятницы будет ограничено движение транспорта в Старопименовском, Дегтярном, Настасьинском, М.Гнездниковском, Леонтьевском, Газетном и Никитском переулках, а также по одной полосе в каждую сторону следования по ул.Тверская от Триумфальной пл. до ул.Охотный Ряд и по одной полосе следования по ул.Охотный ряд и Театральному проезду (с сохранением подъездов к остановкам общественного транспорта).

Также ограничения будут действовать с 00:01 30 декабря до 17.00 3 января 2018 года по ул.Моховая от ул. Воздвиженка до ул. Тверская, ул.Охотный ряд, Театральному проезду, ул. Б.Никитская от Романова пер. до ул.Моховая, ул.Тверская от Триумфальной пл. до ул.Охотный ряд, а также по переулкам и улицам, прилегающим к ул.Тверская от Триумфальной пл. до ул.Охотный Ряд.

"Госавтоинспекция столицы обращается ко всем водителям с убедительной просьбой быть предельно внимательными, заранее выбирать альтернативные маршруты движения, строго выполнять предписания дорожных знаков, требования и указания сотрудников ДПС",- добавили в ведомстве.