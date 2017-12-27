Песков не считает, что Петербург стал более уязвим для террористов

28.12.17 12:47

© РИА Новости. Сергей Мамонтов

28 декабря. Interfax-Russia.ru - Президент РФ Владимир Путин назвал происшествие в супермаркете в Санкт-Петербурге терактом, поскольку взрывное устройство было начинено поражающими элементами, однако в Кремле не комментируют ход расследования, заявил журналистам в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Такая постановка вопроса некорректна, что северная столица стала более уязвимой. Вы знаете, что терроризм представляет опасность для любого населенного пункта в мире, и, к сожалению, это явление, с которым нужно бороться, не переставая, и в борьбе с которым нужно применять усилия всех стран мира", - сказал Д.Песков.

"Некоторые теракты предотвращаются, как это было с известным случаем по сигналам, которые к нам пришли от спецслужб США, что-то не удается, но борьба продолжается, президент в постоянном контакте с руководством наших специальных служб. Меры принимаются", - сказал Д.Песков.

Он отметил также, что В.Путин назвал происшествие в Петербурге терактом, поскольку взрывное устройство было с поражающими элементами. "Дело в том, что там были использованы поражающие элементы. Соответственно, это в любом случае террористический акт", - подчеркнул Д.Песков.

Вместе с тем он отметил, что "было бы неправильно что-то в данном случае рассказывать или комментировать из Кремля, лучше спрашивать комментарии у наших коллег из силовых ведомств".

Комментируя слова В.Путина о необходимости ликвидировать террористов, угрожающих жизни сотрудников правоохранительных органов, Д.Песков сказал: "Речь идет о тех, кто вынашивает планы по осуществлению терактов на территории нашей страны".