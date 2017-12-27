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28.12.17 12:54

Неблагополучный статус Курганской области по АЧС снят - ветуправление

© РИА Новости.
28 декабря. Interfax-Russia.ru - Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору Минсельхоза России отменила для Курганской области статус "неблагополучный по африканской чуме свиней" и присвоила статус "неопределенный по африканской чуме свиней", сообщает пресс-служба управления ветеринарии региона.

По данным пресс-службы, смена статуса снимает ограничения с сельхозпроизводителей региона на оборот зерна и зерновой продукции.

Кроме того условия вывоза в другие регионы свиней, свинины и продукции свиноводства значительно упростились и зависят от статуса региона получателя. Исключение составляет территория двух объектов, которые были инфицированы в Кургане и Садовском сельском совете Кетовского района, их статус остается пока "неблагополучный по АЧС".

Ранее сообщалось, что в Курганской области было официально зарегистрировано два очага АЧС (оба зарегистрированы в первой половине ноября). В районах обнаружения очагов был введен карантин. Ущерб двух предприятий составил 3,5-4 млн рублей, уничтожено 20 тонн продукции.

Ранее вирус АЧС никогда не регистрировался на территории Курганской области.

Замруководителя управления Россельхознадзора по региону Владимир Черниенко отмечал, что живые свиньи были ввезены из Тюменской области в убойный цех ООО "Мясопром" в селе Садовое Кетовского района, откуда мясо частично попало в Курган.

"Причиной инфицирования объектов стали убойные свиньи и продукты их убоя из ООО "Комплекс" с.Шорохово Исетского района Тюменской области, где 10 ноября была установлена АЧС", - говорилось в сообщении областного управления ветеринарии.

Ранее сообщалось, что падеж свиней в ООО "Комплекс" начался в 20-х числах октября, трупы поставлялись на Ишимский ветеринарно-санитарный утилизационный завод. При этом инфицированные свиньи с этого комплекса поступали в другие регионы страны, в том числе, в Курганскую область и Ямало-Ненецкий автономный округ.

Из-за вспышки АЧС возбуждено уголовное дело о нарушении ветеринарных правил. До 10 декабря в Исетском районе будет действовать карантин. Все поголовье свиней (свыше 16 тыс.), которое содержалось на территории свинокоплекса, будет уничтожено.



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