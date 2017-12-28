Нулевая температура ожидается в столице в новогоднюю ночь

28.12.17 15:19

© РИА Новости. Владимир Вяткин

28 декабря. Interfax-Russia.ru - Небольшой снегопад и около нуля градусов ожидается в Москве на новогоднюю ночь по уточненному прогнозу Гидрометцентра России.

"В центре Москвы будет в районе от нуля до одного градуса, ожидаются осадки в виде снега", - сказал глава Гидрометцентра Роман Вильфанд на пресс-конференции в четверг.

По его словам, после теплого воскресенья, 31 декабря, ожидается небольшое понижение температуры в ночные часы, вероятен снег.

Такую погоду глава Гидрометцентра охарактеризовал как "прекрасную снежную новогоднюю ночь".

В понедельник Р.Вильфанд сообщил "Интерфаксу", что метеорологи на тот момент рассматривали два возможных варианта развития событий в атмосфере над столицей в новогоднюю ночь: небольшое похолодание до -3 градусов и более теплую погоду в районе нуля. В результате, по словам главы Гидрометцентра, реализовывается второй вариант.