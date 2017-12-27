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28.12.17 13:13
Сын главного судебного пристава Новосибирской области получил 9 лет строгого режима за наркоторговлю
"Он признан виновным по ч.3 ст.30, ч.4 ст.228.1 (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в составе группы, в крупном размере)", - сказала она.
Из-за большого общественного резонанса дело расследовали следователи Западно-Сибирского СУ на транспорте СКР, гособвинение поддерживал представитель Новосибирской транспортной прокуратуры.
В.Эрлер и его подельник, дело которого рассматривается в суде отдельно, были задержаны в сентябре текущего года во время устройства так называемых "закладок".
При себе у В.Эрлера было обнаружено десять пакетиков с синтетическим наркотиком, еще 30 было изъято из "закладок".
В.Эрлер, находившийся под домашним арестом, был взят под стражей в зале суда.
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