Сын главного судебного пристава Новосибирской области получил 9 лет строгого режима за наркоторговлю

28.12.17 13:13

© РИА Новости. Виталий Белоусов

Новосибирск. 28 декабря. ИНТЕРФАКС-СИБИРЬ - Железнодорожный районный суд Новосибирска в четверг приговорил к 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима 24-летнего Вадима Эрлера - сына главного судебного пристава региона, сообщила агентству "Интерфакс-Сибирь" старший помощник руководителя Западно-Сибирского Су на транспорте Яна Стрижова.

"Он признан виновным по ч.3 ст.30, ч.4 ст.228.1 (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в составе группы, в крупном размере)", - сказала она.

Из-за большого общественного резонанса дело расследовали следователи Западно-Сибирского СУ на транспорте СКР, гособвинение поддерживал представитель Новосибирской транспортной прокуратуры.

В.Эрлер и его подельник, дело которого рассматривается в суде отдельно, были задержаны в сентябре текущего года во время устройства так называемых "закладок".

При себе у В.Эрлера было обнаружено десять пакетиков с синтетическим наркотиком, еще 30 было изъято из "закладок".

В.Эрлер, находившийся под домашним арестом, был взят под стражей в зале суда.