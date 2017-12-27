Черноморский флот в 2018 году продолжит выполнять задачи в Средиземном море

28.12.17 13:17

© РИА Новости. Владимир Астапкович

28 декабря. Interfax-Russia.ru - Приоритетом Черноморского флота РФ в 2018 году будет выполнение задач в Средиземном море, сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения ЧФ Вячеслав Трухачёв.

"Основными задачами в 2018 учебном году для корабельных соединений Черноморского флота является обеспечение приёма в боевой состав ЧФ новых кораблей, а также выполнение задач в составе постоянного соединения ВМФ в Средиземном море", - заявил В.Трухачёв.

По его словам, в настоящий момент экипажи 40 кораблей ЧФ в Севастополе отрабатывают подготовку корабля к бою и походу, применению вооружения и технических средств.

"Экипажи проводят учения: по приготовлению корабля к бою и походу, ведению борьбы за живучесть при стоянке корабля у пирса, по противовоздушной обороне, выполняют мероприятия по противодиверсионной обороне кораблей при стоянке в пунктах базирования", - сказал В.Трухачёв.