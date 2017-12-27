Поступили в продажу новогодние транспортные карты "Тройка" и билеты "Единый"

28.12.17 13:24

© РИА Новости. Евгений Биятов

28 декабря. Interfax-Russia.ru - В продажу поступили специально оформленные к Новому году транспортные карты "Тройка" и билеты "Единый", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе московского метро в четверг.

Всего выпущено 10 тыс. праздничных "Троек", а также 600 тыс. билетов "Единый" на одну, две, 20 и 40 поездок - тиражом 600 тысяч экземпляров.

"Столичное метро подготовило для пассажиров разные виды проездных билетов с новогодним дизайном. В продажу уже поступили новогодние брелоки с функцией карты "Тройка" и праздничные карты со снеговиком. На новогоднюю "Тройку" можно записать проездные билеты любого вида. Также во всех кассах можно купить тематические билеты "Единый". Карты создадут у пассажиров новогоднее настроение и станут памятным сувениром для москвичей и гостей столицы", - рассказал первый замначальника метрополитена Роман Латыпов.

На "Тройке" изображена украшенная красной звездой и шариками новогодняя елка, из-за которой выглядывает снеговик в красной шапке и шарфе. Перед елкой стоит еще один снеговик, а рядом с ним собака, являющаяся символом 2018 года по восточному календарю. На билетах "Единый" написано: "С Новым годом, Москва!" Они украшены изображениями снежинок.