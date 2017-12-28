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28.12.17 13:30
"Большая кольцевая линия" появится в метро, название выбрали москвичи
"Закончилось голосование по выбору названия для #ТПК. Самый популярный вариант - "Большая кольцевая линия". Его выбрали сами москвичи на портале @citizenmoscow. Третий пересадочный контур, важнейший для города строящийся объект, теперь будет называться именно так", - написал С.Собянин на своей странице в "Твиттере" в четверг.
Строящийся в Москве Третий пересадочный контур метро будет включать 31 станцию. Длина линии составит 67 км, она будет иметь 21 пересадку на другие станции метро и Московское центральное кольцо. Завершить строительство нового кольца планируется в 2021-2022 годах.
Пассажирское движение на первом участке ТПК от станции "Деловой центр" до станции "Петровский парк" планируется запустить в начале 2018 года, сообщил журналистам глава департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев 18 декабря.
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