"Большая кольцевая линия" появится в метро, название выбрали москвичи

28.12.17 13:30

© РИА Новости. Антон Денисов

28 декабря. Interfax-Russia.ru - Голосование по выбору названия для Третьего пересадочного контура (ТПК) столичного метро завершилось на портале "Активный гражданин", сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Закончилось голосование по выбору названия для #ТПК. Самый популярный вариант - "Большая кольцевая линия". Его выбрали сами москвичи на портале @citizenmoscow. Третий пересадочный контур, важнейший для города строящийся объект, теперь будет называться именно так", - написал С.Собянин на своей странице в "Твиттере" в четверг.

Строящийся в Москве Третий пересадочный контур метро будет включать 31 станцию. Длина линии составит 67 км, она будет иметь 21 пересадку на другие станции метро и Московское центральное кольцо. Завершить строительство нового кольца планируется в 2021-2022 годах.

Пассажирское движение на первом участке ТПК от станции "Деловой центр" до станции "Петровский парк" планируется запустить в начале 2018 года, сообщил журналистам глава департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев 18 декабря.