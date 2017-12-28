АПЛ "Тула" после ремонта вскоре прибудет на Северный флот

28.12.17 13:52

© РИА Новости. Михаил Фомичев

Михаил Фомичев

28 декабря. Interfax-Russia.ru - Центр судоремонта "Звездочка" завершил ремонт атомного ракетного подводного крейсера стратегического назначения (РПКСН) "Тула", сообщили "Интерфаксу" в департаменте информации Минобороны РФ.

"РПКСН "Тула" прошел заводские ходовые испытания и в ближайшее время прибудет в пункт постоянного базирования на Северный флот", - сообщили в департаменте.

"Заводской ремонт РПКСН "Тула" на предприятии "Звездочка" был начат в 2015 году. На подводной лодке отремонтирован ряд механизмов и систем", - добавили в департаменте.

Субмарина проекта 667БДРМ "Тула" была построена на предприятии "Севмаш" в Северодвинске (Архангельская область) в 1987 году. 5 ноября зачислена в состав Северного флота. 21 августа 1995 года крейсер получил наименование "Тула" в связи с установлением шефских связей с администрацией Тульской области.

В ходе службы крейсер прошел несколько сотен тысяч миль, выполнив десятки пусков межконтинентальных баллистических ракет.

Подводные лодки проекта 667БДРМ "Дельфин" (обозначение NATO - "Delta-IV") - серия советских атомных подводных лодок, изначально вооружённых баллистическими ракетами Р-29РМ, и впоследствии перевооружённых на ракеты Р-29РМУ2 "Синева" и Р-29РМУ2.1 "Лайнер". По оценкам специалистов, 667БДРМ - дальнейшее развитие проекта 667БДР "Кальмар" и последняя модификация ракетных подводных крейсеров стратегического назначения второго поколения, "плавно перетёкшего в третье поколение".

Испытания новой версии основного оружия кораблей (тема "Лайнер") завершились осенью 2011 года. Модифицированные ракеты Р-29РМУ2.1 получили усовершенствованную систему преодоления противоракетной обороны и возможность нести до 12 ядерных блоков малого класса. Данное перевооружение позволит продлить срок существования северо-западной группировки подлодок 667БДРМ до 2025-2030 года.

В 2012 году Центр судостроения "Звёздочка" объявил о планах по восстановлению технической готовности ракетоносцев проекта 667БДРМ. Благодаря этому срок их службы будет продлён с 25 до 35 лет.

Согласно открытым данным, все действующие субмарины этого класса находятся в составе 31-й дивизии подводных лодок Северного флота и базируются в бухте Ягельная. Порт приписки - Гаджиево (Мурманская область).