Евкуров наградил жителя Назрани на спасение ребенка, упавшего в 6-метровую канализационную яму

28.12.17 14:03

© РИА Новости. Нина Зотина

28 декабря. Interfax-Russia.ru - Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров вручил специальный диплом "Горячее сердце" молодому человеку из Назрани, спасшему школьника, упавшего в канализационную яму, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе руководителя региона.

"Чествование жителя Назрани Акромата Доскиева прошло в зале славы администрации главы республики. За проявленный героизм, стойкость и мужество юноша удостоен диплома Всероссийской общественно-государственной инициативы "Горячее сердце", - сказал собеседник агентства.

По его словам, Ю.-Б. Евкуров отметил, что, несмотря на юный возраст, А.Доскиев состоялся как настоящий спасатель.

По данным пресс-службы, инцидент произошел в октябре прошлого года. Восьмилетний Амед Могушков после занятий возвращался домой с одноклассниками. По дороге он провалился в неприкрытую канализационную яму глубиной шесть метров. Тяжелый портфель потащил школьника на дно.

Оказавшийся неподалеку А.Доскиев увидел, что ребенок находится под водой и захлебывается. Повиснув на трубе, молодой человек опустил в яму ногу, чтобы мальчик, ухватившись за нее, мог подняться из воды и набрать воздуха. В таком положении они провисели 10 минут, пока соседи не пришли на помощь и не вытащили обоих. А.Могушков отделался небольшими ушибами.