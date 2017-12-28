Межпоселковый газопровод длиной более 20 км введен в Курганской области

28.12.17 14:15

© РИА Новости. Евгений Биятов

28 декабря. Interfax-Russia.ru - АО "Газпром газораспределение Курган" ввело в Шадринском районе Курганской области межпоселковый газопровод в с.Глубокое, сообщает пресс-служба компании в четверг.

Межпоселковый газопровод, уточняет компания, введен в эксплуатацию в рамках программы развития газоснабжения и газификации Курганской области ПАО "Газпром" и программы "Устойчивого развития сельских территорий".

"Протяженность межпоселкового газопровода высокого давления до с. Глубокое, а также распределительного газопровода на территории населенного пункта - более 20 км", - говорится в сообщении.

Компания отмечает, что техническую возможность подключения к сетям газоснабжения получили жители 200 домовладений. На момент пуска газа к газораспределительным сетям подключено 80 из них.

"Пропускная способность построенного газопровода и принятые проектные решения позволят в дальнейшем обеспечить газификацию населенных пунктов Медвежье, Ичкино, Шаньгина, Тюленево, Борчаниново", - приводит пресс-служба слова генерального директора АО "Газпром газораспределение Курган" Олега Попова.

АО "Газпром газораспределение Курган" входит в группу "Газпром межрегионгаз".