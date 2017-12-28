Власти Петербурга уточнили общее число пострадавших при взрыве в супермаркете: 14 человек

28.12.17 14:15

© РИА Новости. Александр Гальперин

28 декабря. Interfax-Russia.ru - Власти Санкт-Петербурга считают пострадавшими в результате взрыва, произошедшем 27 декабря в супермаркете, 14 человек, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе вице-губернатора Анны Митяниной в четверг.

"В среду на место происшествия прибыли 15 бригад скорой медицинской помощи. За помощью специалистов обратилось 14 человек, на месте одна пострадавшая написала письменный отказ от госпитализации", - сказали в пресс-службе, добавив, что женщина также является пострадавшей.

В три больницы Санкт-Петербурга были доставлены 13 человек. В настоящее время в медицинских учреждениях остаются шестеро.