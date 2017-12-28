Следствие предъявит обвинение в убийстве бывшему совладельцу фабрики "Меньшевик"

28.12.17 14:39

© РИА Новости. Максим Богодвид

28 декабря. Interfax-Russia.ru - Следствие в ближайшее время намерено предъявить обвинение в убийстве бывшему совладельцу московской фабрики "Меньшевик" Илье Аверьянову, застрелившему охранника фабрики в минувшую среду.

"В ближайшее время фигуранту будет предъявлено обвинение по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство) и решен вопрос о мере пресечения", - говорится в сообщении, размещенном на сайте Следственного комитета РФ.

В нем отмечается, что в рамках расследования уголовного дела на месте происшествия изъяты гильзы, патроны и резиновые пули, а также иные интересующие следствие объекты.

"В целях установления всех обстоятельств произошедшего следователи изучат все записи с камер видеонаблюдения, проверят все возможные версии совершенного преступления, в том числе установят причины и условия, способствовавшие совершению данного преступления",- добавили в СКР.

В свою очередь представитель столичного главка СК Юлия Иванова сообщила "Интерфаксу", что И.Аверьянов уже доставлен в следственное отделение.

Стрельба произошла на кондитерской фабрике "Меньшевик" в Москве 27 декабря. Бывший совладелец кондитерской фабрики "Меньшевик" И.Аверьянов в ходе конфликта застрелил охранника фабрики, после чего скрылся.

Рано утром в четверг он был задержан на улице Правды в Москве на складе бывшей типографии газеты "Правда". По словам источника "Интерфакса", И.Аверьянов на допросе заявил, что применил против визитеров свой карабин в качестве самообороны после того, как те стали угрожать ему огнестрельным оружием.