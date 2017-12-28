Двое рабочих погибли под упавшей плитой на стройке в Набережных Челнах

28.12.17 14:57

© РИА Новости. Андрей Старостин

28 декабря. Interfax-Russia.ru - Упавшая плита перекрытия задавила насмерть двух рабочих на стройке в Набережных Челнах, сообщили агентству "Интерфакс-Поволжье" в пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану.

"В 12:15 на телефон "112" поступило сообщение, что плитой перекрытия завалило двух мужчин в строящемся офисном здании. Оба погибли", - сказал собеседник агентства.

По его словам, погибшие работали на строящемся объекте.