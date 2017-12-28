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28.12.17 15:31
Аэропорт Оренбурга в 2017г увеличил пассажиропоток в 1,5 раза
По данным пресс-службы, 700-тысячный пассажир воспользовался услугами аэропорта 27 декабря.
"Аэропорт в декабре 2017 года побил собственный 25-летний рекорд по числу обслуженных пассажиров за год", - отмечается в сообщении.
ГУП "Международный аэропорт Оренбург" имеет в своем составе два аэропорта - в Оренбурге и в Орске, а также авиакомпанию "Оренбуржье".
В аэропорту Оренбурга обслуживаются 10 авиакомпаний.
Основная перевозка региональной авиакомпании "Оренбуржье" осуществляется 17-местными воздушными судами L-410, а также 12-местными Ан-2. В парке - около 50 воздушных судов различных типов.
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