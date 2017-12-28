Аэропорт Оренбурга в 2017г увеличил пассажиропоток в 1,5 раза

28.12.17 15:31

© РИА Новости. Илья Питалев

28 декабря. Interfax-Russia.ru - ГУП "Международный аэропорт Оренбург" с начала 2017 года обслужило 700 тыс. пассажиров, это на 49,6% больше, чем годом ранее, сообщает пресс-служба аэропорта.

По данным пресс-службы, 700-тысячный пассажир воспользовался услугами аэропорта 27 декабря.

"Аэропорт в декабре 2017 года побил собственный 25-летний рекорд по числу обслуженных пассажиров за год", - отмечается в сообщении.

ГУП "Международный аэропорт Оренбург" имеет в своем составе два аэропорта - в Оренбурге и в Орске, а также авиакомпанию "Оренбуржье".

В аэропорту Оренбурга обслуживаются 10 авиакомпаний.

Основная перевозка региональной авиакомпании "Оренбуржье" осуществляется 17-местными воздушными судами L-410, а также 12-местными Ан-2. В парке - около 50 воздушных судов различных типов.