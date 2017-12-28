Камеры хранения демонтировали во всех магазинах "Перекресток" в Петербурге

28.12.17 15:10

© РИА Новости. Александр Гальперин

28 декабря. Interfax-Russia.ru - Камеры хранения вещей демонтировали во всех магазинах "Перекресток" в Петербурге.

Корреспондент "Интерфакса" обратил внимание на демонтированные камеры в супермаркете на "Сенной площади". Администратор пояснил, что решение касается всех магазинов.

"Ночью демонтировали все камеры хранения во всех "Перекрестках". Это распоряжение нашей компании" - сказал он.

В пресс-службе X5 Retail Group "Интерфаксу" сообщили, что это временная мера. "Это временно. Камеры хранения будут возвращаться для удобства покупателей по мере завершения проверки", - сказал представитель пресс-службы, уточнив, что в других магазинах группы (сети "Карусель" и "Пятерочка") демонтаж камер хранения не осуществляется.

Другие торговые сети не стали закрывать или демонтировать камеры хранения в своих магазинах в Петербурге. В частности, как передали корреспонденты "Интерфакса", в супермаркетах сети "Магнит" ячейки для хранения личных вещей открыты для посетителей. Охрана в магазинах не усилена. В магазинах сети "Дикси" также не стали блокировать ячейки. Супермаркеты работают в штатном режиме.