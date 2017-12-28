|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | ЭФИР | DNB | Раскрытие информации | Конференции | Военные новости | Interfax.com
|
|
28.12.17 15:10
Камеры хранения демонтировали во всех магазинах "Перекресток" в Петербурге
Корреспондент "Интерфакса" обратил внимание на демонтированные камеры в супермаркете на "Сенной площади". Администратор пояснил, что решение касается всех магазинов.
"Ночью демонтировали все камеры хранения во всех "Перекрестках". Это распоряжение нашей компании" - сказал он.
В пресс-службе X5 Retail Group "Интерфаксу" сообщили, что это временная мера. "Это временно. Камеры хранения будут возвращаться для удобства покупателей по мере завершения проверки", - сказал представитель пресс-службы, уточнив, что в других магазинах группы (сети "Карусель" и "Пятерочка") демонтаж камер хранения не осуществляется.
Другие торговые сети не стали закрывать или демонтировать камеры хранения в своих магазинах в Петербурге. В частности, как передали корреспонденты "Интерфакса", в супермаркетах сети "Магнит" ячейки для хранения личных вещей открыты для посетителей. Охрана в магазинах не усилена. В магазинах сети "Дикси" также не стали блокировать ячейки. Супермаркеты работают в штатном режиме.
|
Interfax-Russia.ru – Экс-владелец столичной кондитерской фабрики "Меньшевик" открыл стрельбу на производстве, заявив, что он жертва рейдерского захвата.
.
Interfax-Russia.ru – Четыре человека погибли, 11 пострадали после наезда автобуса на пешеходов в подземном переходе около станции метро "Славянский бульвар" в Москве.
.
Interfax-Russia.ru – Москва провожает 2017 год с оптимизмом. В столице обновили транспорт, пешеходные зоны и провели пышные праздники. Однако нововведения не обошлись без скандалов.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2017 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных
разработка : web.finmarket