Курганская область в 2017 году реализовала инвестпроекты предварительно на 12 млрд рублей

28.12.17 15:52

© РИА Новости. Владимир Трефилов

28 декабря. Interfax-Russia.ru - Инвестиционные проекты предварительно на сумму 12 млрд рублей реализованы в Курганской области в 2017 году, сообщил директор департамента экономического развития региона Сергей Чебыкин на пресс-конференции в четверг.

По его словам, из общего объема заложенных в инвестпроекты в текущем году 12 млрд рублей, 36,4% - это привлеченные инвестиции. При этом, уточнил директор департамента, доля обрабатывающих производств составила 25% всех инвестиций, научно-техническая деятельность - 11%, что "является очень хорошим заделом".

С.Чебыкин подчеркнул, что основное направление, по которому работал департамент в 2017 году, - это создание условий для бизнеса. Так, по его словам, в рамках этого направления запущен механизм составления рейтинга муниципальных образований; введены критерии для оценки муниципальных образований, включающие динамику роста собственных доходов, вновь созданные рабочие места и проекты, которые реализуются на уровне муниципального образования.

Муниципалитеты Курганской области в уходящем году реализовали, по словам С.Чебыкина, 283 инвестпроекта на сумму почти 7 млрд рублей. Рейтинг по итогам 12 месяцев будет составлен в начале 2018 года, уточнил он.

Директор департамента добавил, что наиболее значимыми событиями уходящего года стали: внедрение проектного управления и целевых моделей, направленных на улучшение инвестиционного климата, а также упрощение процедур ведения бизнеса. Согласно предварительным итогам проведенного Агентством стратегических инициатив мониторинга Курганская область входит в пятерку лучших регионов России по реализации целевых моделей.