Уровень воды в Байкале к маю 2018 года будет ниже допустимого на 30 см – Вильфанд

28.12.17 15:20

© РИА Новости. Александр Кряжев

*** Нужно менять постановление правительства РФ, регулирующее минимальный уровень озера, считает он

Москва. 28 декабря. ИНТЕРФАКС - Уровень Байкала к 1 января опустится ниже допустимой минимальной отметки в 456 метров из-за низкого притока воды, к маю уровень будет ниже на 30 см, заявил глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Нижняя граница уровня воды в Байкале по постановлению правительства составляет 456 метров по тихоокеанской отметке. Этот уровень зафиксирован сейчас, 26 декабря. И уже к 1 января мы ожидаем, что этот уровень будет на 1 см ниже допустимого", - сказал Р.Вильфанд на пресс-конференции в четверг.

По его словам, понижение уровня прогнозировалось заранее и связано с тем, что осенью приток в озеро составил лишь 15% от нормы.

Прогноз на весну также неблагоприятный: гидрологи предупреждают, что к 1 мая, когда уровень озера наиболее низок в течение года, вода окажется на отметке 455 м 68 см - 455 м 71 см, что примерно на 30 см ниже минимальной отметки, отметил глава Гидрометцентра.

"Это, конечно, очень низкий уровень, и, соответственно, будут приниматься наверняка экономические решения", - сказал Р.Вильфанд.

После пресс-конференции директор Гидрометцентра пояснил "Интерфаксу", что под "экономическими решениями" он подразумевает необходимость изменить механизм регулирования уровня Байкала, что, вероятно, потребует принятия нового постановления правительства РФ.

"Если говорить о моей точке зрения, мне кажется, что нужно принимать более кардинальные решения. Не временные, а просто изменять регламент работы, вообще постановление нужно менять", - сказал Р.Вильфанд.

Он напомнил, что за последние два года правительство РФ уже принимало временные решения по изменению минимально допустимого уровня в Байкале; они связаны с тем, что единственный иной выход - ограничение сброса воды - повлек бы за собой снижение мощностей ГЭС и, как следствие, недостаток энергии в регионе.