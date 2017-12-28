Новейший ледокол "Илья Муромец" в пятницу прибудет на базу Северного флота РФ

28.12.17 15:59

© РИА Новости. Александр Гальперин

28 декабря. Interfax-Russia.ru - Ледокол нового поколения "Илья Муромец" прибудет в пятницу в главную базу Северного флота РФ в Североморске, сообщили в четверг в Минобороны РФ.

Торжественная церемония встречи экипажа дизель-электрического ледокола "Илья Муромец" пройдет 29 декабря, сообщил сайт военного ведомства.

Ранее во вторник в министерстве сообщили, что ледокол вышел из балтийской военно-морской базы и взял курс на Баренцево море.

Корабли и морская авиация Балтийского флота обеспечивали государственные испытания ледокола, которые проходили в морских полигонах флота.

"В ходе испытаний моряки-балтийцы проверяли работу авиационного комплекса, в ходе которой корабельные вертолеты морской авиации БФ совершили более 100 посадок на судно в различных погодных условиях в темное и светлое время суток. Кроме того, силы флота обеспечили испытание буксировочных возможностей ледокола и другие характеристики", - говорится в сообщении.

По оценкам специалистов, вхождение ледокола в состав Северного флота (СФ) заметно повысит эффективность деятельности ВМФ в арктической зоне.

Ледокол нового поколения "Илья Муромец" был заложен на "Адмиралтейских верфях" 23 апреля 2015 года, спущен на воду в июне 2016 года. Ледокол будет использоваться для обеспечения деятельности арктической группировки ВМФ. Длина ледокола - 85 метров, ширина - 20 метров, осадка - 7 метров, скорость - 15 узлов, ледопроходимость - 1 метр. Экипаж ледокола будет состоять из 32 человек.