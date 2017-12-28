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28.12.17 16:04
Деды Морозы пройдут парадом по центру Москвы
"29 декабря Деды Морозы пройдут ярким парадом по центральным площадкам фестиваля "Путешествие в Рождество" от Тверской площади до площади Революции. Присоединиться к ним сможет любой желающий. Всех, кто придет на парад в костюме Деда Мороза, ждут не только восторженные взгляды прохожих и замечательные фотографии, но и подарок на память", - сообщили "Интерфаксу" в оргкомитете цикла мероприятий "Московские сезоны" в четверг.
Кроме того, гости фестиваля смогут принять участие в новогоднем флэшмобе "Обними Деда Мороза".
Сбор Дедов Морозов запланирован в 17:30 на Тверской площади, в 18:00 начнется шествие в сторону площади Революции.
"Под зажигательные ритмы бразильских барабанов Деды Морозы прошествуют до площади Революции. Под занавес праздника, все участники и зрители смогут принять участие в розыгрыше призов", - сказал собеседник агентства.
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