Новый дивизион С-400 заступит на боевое дежурство в Севастополе в январе

28.12.17 16:08

© РИА Новости. Виталий Аньков

28 декабря. Interfax-Russia.ru - Российские военные усилят противовоздушную оборону (ПВО) Крыма новым дивизионом зенитных ракетных систем С-400, сообщает Минобороны РФ.

Новый дивизионный комплект ЗРС С-400 заступит на боевое дежурство 12 января в Севастополе, говорится в сообщении, опубликованном в четверг на сайте министерства.

Ранее командующий Четвёртой армией ВВС и ПВО генерал-лейтенант Виктор Севостьянов сообщил, что два дивизиона ЗРС С-400 заступят на боевое дежурство в Крыму в первые дни наступающего 2018 года.

Глава думского комитета по обороне Владимир Шаманов ранее заявил, что оборонительные позиции России в Крыму необходимо укреплять.

"Что касается полуострова Крым, мы знаем, сколько всяких попыток предпринимаются взять под сомнение возвращение Крыма, поэтому там абсолютно необходимо укрепление этих позиций", - сказал В.Шаманов в декабре.