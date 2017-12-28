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28.12.17 16:08
Новый дивизион С-400 заступит на боевое дежурство в Севастополе в январе
Новый дивизионный комплект ЗРС С-400 заступит на боевое дежурство 12 января в Севастополе, говорится в сообщении, опубликованном в четверг на сайте министерства.
Ранее командующий Четвёртой армией ВВС и ПВО генерал-лейтенант Виктор Севостьянов сообщил, что два дивизиона ЗРС С-400 заступят на боевое дежурство в Крыму в первые дни наступающего 2018 года.
Глава думского комитета по обороне Владимир Шаманов ранее заявил, что оборонительные позиции России в Крыму необходимо укреплять.
"Что касается полуострова Крым, мы знаем, сколько всяких попыток предпринимаются взять под сомнение возвращение Крыма, поэтому там абсолютно необходимо укрепление этих позиций", - сказал В.Шаманов в декабре.
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