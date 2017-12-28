Оппозиционер Волков вышел на свободу, отбыв наказание в нижегородском спецприемнике

28.12.17 17:23

© РИА Новости. Евгений Одиноков

28 декабря. Interfax-Russia.ru - Глава штаба оппозиционера Алексея Навального Леонид Волков в четверг вышел на свободу после отбытия административного ареста в спецприемнике Нижнего Новгорода за призывы к участию в несанкционированных митингах.

"Волков на свободе. Отсидел 30 суток и вышел как новенький!", - написал в своем микроблоге Twitter А.Навальный.

Ранее сообщалось, что 1 декабря Нижегородский районный суд Нижнего Новгорода признал Л.Волкова виновным по ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ (Повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования) и назначил ему наказание в виде административного ареста на 30 суток.

6 декабря Нижегородский областной суд оставил в силе решение нижестоящего суда.

Л.Волков был задержан 29 сентября в Нижнем Новгороде, где должен был состояться митинг сторонников А.Навального. Первоначально мероприятие было согласовано с городской администрацией, однако позже в проведении митинга было отказано.

Материалы в отношении Л.Волкова были направлены изначально в Симоновский суд Москвы, но позже переданы по подсудности в Савеловский суд по месту регистрации.

Суд 2 октября признал его виновным по ч.8 ст.20.2 КоАП РФ (повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования) и назначил ему 20 суток административного ареста.

Позже Мосгорсуд постановил отменить арест на основании того, что административный материал рассматривался ненадлежащим судом. Оппозиционер был освобожден из-под ареста. Тем не менее, через несколько часов Л.Волкова снова задержали.

5 октября Преображенский суд Москвы признал Л.Волкова виновным по ч.8 ст.20.2 КоАП РФ и арестовал его на 20 суток.