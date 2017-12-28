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28.12.17 17:31
Волгоград объявил конкурс на поставку 10 трамваев
"Объявлен аукцион на поставку еще одной партии из 10 вагонов, предназначенных для следования по линиям скоростного трамвая", - сказал собеседник агентства.
Заявки принимаются до 12 января 2018 года. Аукцион пройдет 19 января.
Начальная цена контракта - 388,5 млн рублей. Источником финансирования выступает бюджет Волгограда с выплатой по частям в течение пяти лет.
Электротранспорт поставят в трамвайное депо N5 МУП "Метроэлектротранс".
В задании перечислены такие требования, как экономичность в потреблении энергии, наличие систем безопасности, отопления, внутренние и внешние камеры видеонаблюдения, теплоизоляция вагонов и тонировка окон. Вместимость одного вагона должна составлять не менее 160 человек.
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