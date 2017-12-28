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28.12.17 17:34

Один человек пострадал при взрыве бытового газа в пятиэтажке на окраине Екатеринбурга

© РИА Новости.
28 декабря. Interfax-Russia.ru - Взрыв бытового газа произошел вечером в четверг в поселке Садовый Орджоникидзевского района Екатеринбурга, пострадал мужчина, сообщил агентству "Интерфакс-Урал" руководитель пресс-службы Главного управления МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

"В квартире, расположенной на пятом этаже жилого пятиэтажного дома по улице Верстовая, дом 2, прогремел взрыв, в результате которого выбило стекла в окнах", - сказал он, уточнив, что пострадал хозяин этой квартиры 1985 года рождения.

"В момент взрыва он был дома один", - добавил В.Горелых. По его словам, мужчина получил ожоги третьей степени и был доставлен в больницу, где ему оказывают медпомощь.

"Сотрудники полиции вместе с коллегами из МЧС организовали эвакуацию жильцов дома. Всего пришлось эвакуировать порядка 40 человек. Газ в доме экстренно был перекрыт", - сказал В.Горелых.

Руководитель пресс-службы также сообщил, что в настоящее время полицейские опрашивают жильцов пострадавшего дома, чтобы установить, когда в последний раз и кто конкретно проверял состояние газового оборудования в доме, а также как характеризуется хозяин квартиры.

"По одной из предварительных версий, ЧП могло произойти из-за лопнувшего шланга, который ведет к плите. Но отрабатываются и другие версии", - заявил он, подчеркнув, что на данный момент специалисты склонны считать это происшествие бытовым, а не криминальным.

По итогам проверки полиция примет соответствующее процессуальное решение.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, по факту взрыва бытового газа в жилом доме проводится проверка.

"По результатам проверки прокуратурой будет дана оценка соблюдению требований федерального законодательства в сфере пожарной безопасности, изучена деятельности специализированных подразделений, ответственных за надлежащее и исправное состояние газовых приборов", - говорится в сообщении.

На место происшествия выехал прокурор Орджоникидзевского района Екатеринбурга.



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