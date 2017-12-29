Более месячной нормы снега выпало за три дня в Петропавловске-Камчатском

29.12.17 08:29

© РИА Новости. Александр Кряжев

29 декабря. Interfax-Russia.ru - Циклон принес в краевой центр на Камчатке 114% месячной нормы осадков, сообщила агентству "Интерфакс - Дальний Восток" начальник отдела метеопрогнозов камчатского Гидрометеоцентра Анна Приходько.

"С ночи вторника до пятницы в Петропавловске-Камчатском выпало 160 миллиметров осадков при месячной норме 120 миллиметров", - сказала А.Приходько.

Она отметила, что в последние сутки ветер в Петропавловске-Камчатском в порывах достигал штормовых значений - 26 м/с.

Циклон продолжает портить погоду не только в краевом центре, но и в Вилючинске, а также Елизовском, Усть-Большерецком и Усть-Камчатском районах, где при ветре идет мокрый снег от умеренного до сильного.

"Ожидается, что погода начнет улучшаться в субботу", - сказала А.Приходько.

В нескольких районах Камчатского края, в том числе в Петропавловске-Камчатском, в силе остается предупреждение о лавинной опасности, в Тихом океане у берегов Камчатки бушует шторм с 9-метровыми волнами.