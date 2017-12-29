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29.12.17 08:41
Подписан закон о повышении МРОТ до прожиточного минимума
Текст закона с подписью главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.
В соответствии с законом устанавливается минимальный размер оплаты труда с 1 января 2018 г. - в сумме 9489 рублей в месяц (85% от величины прожиточного минимума трудоспособного населения за II квартал 2017 года); начиная с 2019 г. - в размере величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по России за II квартал предыдущего года.
При этом величина прожиточного минимума трудоспособного населения за II квартал устанавливается в порядке, определенном правительством РФ, после чего минимальный размер оплаты труда устанавливается федеральным законом.
В случае, если величина прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по России за II квартал предыдущего года ниже его величины за II квартал года, предшествующего предыдущему году, минимальный размер оплаты труда не уменьшается.
С 2018 года порядок и размеры выплаты компенсаций по публично-правовым обязательствам устанавливаются правительством РФ.
Законом исключаются положения об использовании величины прожиточных минимумов, установленных правительством РФ, если в субъекте РФ не установлены такие величины.
Закон изменяет порядок установления величины прожиточного минимума в целом по РФ, а также призван продлить действующую потребительскую корзину для основных социально-демографических групп населения в целом по РФ на 2018-2020 годы в связи с необходимостью доведения МРОТ до прожиточного минимума трудоспособного населения.
Установление величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в целом по России будет осуществляться в порядке, определяемом правительством РФ, говорится в законе.
Закон вступает в силу с 1 января 2018 года.
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