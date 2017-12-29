Паромная переправа между Сахалином и материком возобновила работу после циклона

29.12.17 08:56

© РИА Новости. Александр Кряжев

Южно-Сахалинск. 29 декабря. ИНТЕРФАКС - ДАЛЬНИЙ ВОСТОК - Паромная переправа Холмск - Ванино, соединяющая Сахалин с материковой частью РФ, возобновила работу вечером в четверг после четырех суток простоя из-за циклона, сообщили в пятницу агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в Сахалинском морском пароходстве (СахМП).

"Паромная переправа открылась. Первым в четверг в 20:00 по хабаровскому времени (13:00 мск) из порта Ванино Хабаровского края вышел специализированный грузовой паром "Сахалин-10", через два часа за ним отправился грузопассажирский паром "Сахалин-9". Еще один грузопассажирский паром "Сахалин-8" вышел из Ванино в пятницу в 04:00 (21:00 мск) по хабаровскому времени", - рассказал собеседник.

Прибытие в порт Холмск (юго-западное побережье Сахалина - ИФ) парома "Сахалин-10" ожидается в пятницу в 12:00 по сахалинскому времени (04:00 мск), остальные два парома подойдут в этот же день.

"Так как паромная переправа в декабре из-за циклонов и штормов в Татарском проливе не работала 10 суток, в Ванино в адрес Сахалина скопилось 255 вагонов с грузами, в том числе 25 вагонов с топливом. Это не критическое скопление грузов. Паромная переправа в условиях хорошей погоды в новогодние праздники будет работать в обычном режиме - круглосуточно, в перевозках будут задействованы все три парома", - отметил сотрудник СахМП.

Он также добавил, что из Ванино вывезены все пассажиры, которые ожидали отправления паромов в дни циклона.